У Києві внаслідок атаки пошкоджено головний офіс та склад дистриб'ютора телекомунікаційного обладнання DEPS

Внаслідок російської атаки в ніч на 8 вересня, пошкоджень зазнав головний офіс та склад системного інтегратора та дистриб'ютора телекомунікаційного обладнання в Україні DEPS у Києві, йдеться у повідомленні компанії у соціальній мережі Facebook.

"Ми щиро вдячні нашим працівникам, партнерам, рятувальним та іншим службам, які допомагають нам впоратися з наслідками атаки", – наголосили в DEPS.

За даними компанії, наразі проводиться оцінка масштабів пошкоджень. Водночас DEPS працює над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу головного офісу та складу, а також повернутися до звичного режиму роботи.

Серед іншого у компанії наголосили, що про подальші зміни в роботі та відновлення відвантажень буде повідомлено окремо.

Компанію DEPS було засновано в 1991 році. Сьогодні вона спеціалізується на формуванні асортименту національного телекомунікаційного ринку (телекомунікаційне обладнання, системи безпеки, кабельно-провідникове обладнання та ін.). Окрім Києва, компанія має представництва у Львові, Харкові та Одесі.