Зеленський: П'ятеро людей постраждали через атаку безпілотника по телеканалу "Ми – Україна"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських безпілотників на медіа (на будівлю каналу "Ми – Україна", що входить в пул "Єдиних новин"), в результаті якої п'ятеро людей зазнали поранень, – "має бути реакція Європи і світу на це".

"Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі. Будівля частково зруйнована", – написав він у Телеграмі у вівторок.

"Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися", – наголосив Зеленський.

За його словами, на місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу.

"Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям", – резюмував президент України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20761