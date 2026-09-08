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Офіси телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+" зазнали пошкоджень через нічну атаку

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Приміщення телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+" зазнали пошкоджень через нічну атаку, є постраждалі, повідомив мовник.

"Росія знову вдарила по приміщенню телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+"": є постраждалі", – йдеться у повідомленні телеканалу у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що основний удар припав на newsroom та робочі кабінети персоналу. На місці працюють рятувальники та медики.

Як повідомлялося, в ніч на 20 серпня 2026 року офіси телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+" зазнали пошкоджень у Києві внаслідок масованої російської атаки. Тоді у приміщеннях було вибито вікна, руйнувань зазнав newsroom. Працівники не постраждали.

Джерело: https://t.me/weukrainetv/150005

#атака #телеканал #тв
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