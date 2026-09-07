"Київстар" завершив перехід від масового використання 3G, вивільнений ресурс спрямував на розвиток LTE-мережі

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" повідомив про завершення використання мережі третього покоління (3G), внаслідок чого понад 1 млн абонентів перейшли на 4G, а вивільнений частотний ресурс було спрямовано на розвиток LTE-мережі, йдеться у повідомленні компанії у понеділок.

У "Київстарі" пояснили, що внаслідок вивільнення технології 3G з масової експлуатації доступний для 4G ресурс збільшився на 25%, що підвищило швидкість і стабільність мобільних сервісів.

Мобільний оператор також нагадав, що поетапне згортання 3G розпочалося 2023 року, в межах якого було охоплено усі регіони країни.

Серед інших результатів проєкту відбувся перерозподіл 20 МГц у діапазоні 2100 МГц на користь 4G.

Загалом, за даними мобільного оператора, завдяки перерозподілу швидкість передачі даних у мережі компанії зросла на 20–40% залежно від локації, а упродовж 2022-2026 років "Київстар" зафіксував збільшення середньої швидкості мобільного інтернету більше ніж удвічі.

Зазначається, що станом на серпень цього року, середня швидкість завантаження даних у мережі становила майже 100 Мбіт/с, а в мегаполісах цей показник перевищив.

Водночас у компанії наголосили, що для певної кількості B2B-клієнтів технологія 3G тимчасово зберігатиметься локально з огляду на особливості розташування обладнання, однак їх перехід на 4G планується завершити найближчим часом.

Раніше "Київстар" повідомляв, що з 18 серпня цього року у низці населених пунктів деяких областей України відключить технологію 3G та перерозподілить частоти її діапазону на користь 4G. Зазначалося, що 4G має повністю замінити 3G у Дніпропетровській області (Кривий Ріг та Криворізький район), Івано-Франківській (Городенка, Долина, Снятин, Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони) та Хмельницькій (Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, Кам’янець-Подільський і Шепетівський райони).

Своєю чергою оператор мобільного зв’язку ТОВ "Лайфселл" (ТМ lifecell), що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), завершує з 3 вересня роботу мережі третього покоління (3G) у низці населених пунктів 17 областей України та переводить відповідні регіони на технологію 4G/LTE.

Згідно з даними Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК), трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за січень-березень 2026 року в Україні зі значним відривом сформували оператори мобільного зв’язку: ПрАТ "Київстар" – 12,08 млрд грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone-Україна") – 6,69 млрд грн, ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) з групи DVL – 4,18 млрд грн.