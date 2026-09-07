Освітня платформа Dronarium Academy привітала ГУР з Днем воєнної розвідки їх прапором над Київщиною

Українська освітня платформа з повним циклом роботи з безпілотними системами Dronarium Academy привітала з Днем воєнної розвідки України Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, виконавши політ дрона з прапором відомства.

"7 вересня над Київщиною виконав політ дрон з величезним прапором ГУР МО України. Цю акцію до Дня воєнної розвідки організувала Dronarium Academy за сприяння Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – повідомляє пресслужба освітньої платформі в понеділок.

Зазначається, що мета цієї акції – вшанувати героїзм та вклад воїнів ГУР як у війні, так і в мирний час. "Для нас це честь – подякувати воєнній розвідці та всім її воїнам у спосіб, який ми робимо найкраще – польоти на дронах", – сказав засновник Dronarium Academy Руслан Бєляєв.

Професійне свято Головного управління розвідки Міністерства оборони – День воєнної розвідки України – відзначається щороку 7 вересня.