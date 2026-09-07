ТСУ не підтримують створення в Україні окремого органу влади у сфері ОПК

Технологічні сили України (ТСУ) заявили, що не підтримують створення окремого органу влади у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК), про яке раніше повідомляла Українська рада зброярів.

"ТСУ не підтримує ідею створення окремого органу влади у сфері ОПК, адже це не вирішить головної проблеми галузі: держава досі не може вчасно сказати виробникам, що саме і на яких умовах вона купуватиме", – наголосили в ТСУ в соціальній мережі Facebook в понеділок.

За їх словами, станом на зараз існує виклик визначити на один-два роки наперед пріоритетний перелік озброєння та військової техніки і перетворити його на зрозумілий виробникам запит із відповідними умовами закупівлі.

У ТСУ пояснюють, що для вирішення цього питання потрібна злагоджена робота Генерального штабу Збройних сил та Міністерства оборони, тоді як новий орган, на думку Технологічних сил, не гарантуватиме відповідної взаємодії.

В ТСУ не виключають, що новий орган міг би взяти на себе відповідальність за взаємодію з індустрією. "Але він потребує часу на становлення та ризикує дублювати наявні повноваження і, головне, не отримує важелів закупівельного впливу: розпорядником бюджетних коштів залишається Міноборони, яке може враховувати рекомендації нового органу, але не зобов'язане їх виконувати", – зазначається у повідомленні.

В ТСУ вважають, що пріоритетом має бути посилення спроможностей існуючих органів в межах їх повноважень та налагодження працюючого механізму єдиного державного запиту до оборонної , підтриманий закупівельними та регуляторними рішеннями.

Як повідомлялось, Українська рада зброярів наголосила на потребі створення єдиного органу, відповідального за формування та реалізацію оборонно-промислової політики.

На її думку, відповідний орган має формувати середньострокову оборонно-промислову політику, узгоджену з потребами Сил оборони та бюджетним плануванням, координувати розвиток виробничих спроможностей та технологій, а також бути точкою взаємодії держави з українськими виробниками, залучати виробників і профільні асоціації до підготовки рішень та забезпечувати просування української оборонної продукції за кордоном.

У Раді зброярів пояснили, що відсутність цього органу ускладнює розв'язання питань виробників, координацію державної політики, залучення інвестицій, розвиток виробничих спроможностей та вихід українських компаній на міжнародні ринки.

Серед інших причин Рада зброярів назвала закупівлю озброєння та розвиток оборонної промисловості, які взаємопов'язані, однак потребують різних управлінських підходів.