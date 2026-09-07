Кабмін доручив забезпечити інформування про повітряні загрози в "Дії" до 1 грудня

Кабінет міністрів України доручив модернізувати Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія" для інформування про повітряні загрози до 1 грудня 2026 року.

Згідно з постановою №1092 від 4 вересня, уряд доручив Міністерству цифрової трансформації разом з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС), іншими заінтересованими органами виконавчої влади забезпечити до 1 грудня 2026 року модернізацію Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для інформування про повітряні загрози.

Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що на базі "Дії" буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, рух "Шахедів", дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.

В той же час, Міноборони разом з Мінцифри, МВС, ДСНС, обласним, Київській міській держадміністраціям (військовим адміністраціям) доручено забезпечити надання наявним мобільним застосункам, що використовуються для інформування про повітряні загрози, інформації про повітряні загрози, зокрема з інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем Міноборони та Збройних сил України, відповідно до вимог щодо захисту інформації.

Також цією постановою уряд встановив, що: сигнал "Повітряна тривога" у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення за інформацією Повітряних сил ЗСУ диференціюється з класифікацією за такими рівнями загроз засобів повітряного нападу: червоний рівень – ракетна або ракетно-дронова загроза, або масована дронова загроза; жовтий рівень – дронова загроза.

Унормовано, що у разі встановлення жовтого рівня загрози освітній процес у закладах освіти, крім тих, в яких наявні облаштовані захисні споруди цивільного захисту, припиняється.

Крім того, рекомендовано Дніпропетровській, Харківській обласним, Київській міській держадміністраціям (військовим адміністраціям): у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі, зокрема перевезення пасажирів через наземні ділянки метрополітену до підземних (працюючих) станцій, а у разі встановлення червоного рівня загрози – в обмеженому режимі; у разі потреби збільшити кількість одиниць наземних транспортних засобів.

Серед іншого, рекомендовано військовому командуванню та військовим адміністраціям (у разі їх утворення) у тижневий строк запровадити комендантську годину з 1:00 хвилин до 5:00 хвилин та визначити інші особливості запровадження комендантської години на території територіальних громад та окремих населених пунктів з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.