Заступниця Мінцифри Коваль подала декларацію кандидата на посаду першої заступниці

Заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль подала декларацію кандидата на посаду першого заступника міністра, свідчать дані Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Згідно поданої 3 вересня декларації, у 2025 році заробітна плата Коваль становила 1 млн 405 тис. грн, також вона задекларувала $38 тис. готівкою.

Як зазначається на сторінці Коваль у соціальній мережі Facebook, вона приєдналася до Мінцифри у жовтні 2019 року та спершу стала державним експертом з питань реалізації проєктів цифрової трансформації, а потім – керівником експертної групи розвитку електронних послуг на порталі "Дія". У вересні 2023 року вона перейшла на посаду заступника директора департаменту розвитку електронних послуг, а з липня 2025 року обіймає посаду заступниці міністра.

Наразі у Мінцифрі Коваль відповідає за розвиток екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів.

До Мінцифри Коваль із січня 2018 року по жовтень 2019 рік працювала на посаді державного експерта у Державному агентстві з питань електронного урядування.

З 16 липня цього року, коли був затверджений новий уряд на чолі із Сергієм Корецьким, Мінцифри очолює Оксана Ферчук.