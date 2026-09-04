Співзасновник українського Swarmer Купрієнко пішов з посади СЕО компанії та ДП Autonomous Robotics Systems

Співзасновник українського оборонного стартапу Swarmer, який у березні 2026 року вийшов на IPO на Nasdaq (тікер SWMR), Сергій Купрієнко 26 липня повідомив про рішення піти з посади глобального генерального директора (СЕО) компанії, йдеться у документі для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Згідно з поданням, Купрієнко продовжить виконувати обов’язки члена ради директорів компанії до часу проведення річних загальних зборів акціонерів Swarmer у 2029 році.

Серед іншого, Купрієнко також залишив посаду СЕО (Global) у дочірній компанії Autonomous Robotics Systems LLC.

Зазначається, що обов’язки головної посадової особи компанії після його звільнення продовжить виконувати CEO американського офісу Swarmer та співзасновник оборонного стартапу Александер Фінк.

У документі наголошується, що відповідно до умов трудового договору та програм до заохочення акціями компанії Купрієнко має право на отримання виплат і пільг, нарахованих станом на дату набрання чинності його відставки.

Окремо у Swarmer уточнили, що станом наразі не планується призначення нового фахівця на посаду СЕО глобального рівня.

Українську компанію Swarmerзаснували Купрієнко та Алекс Фінк у травні 2023-го. Заявлена штаб-квартира та офіс маркетингу та продажів – Остін (Техас, США), тоді як інженерні підрозділи розподілені між офісами у Києві (Україна) та Варшаві (Польща). В холдинговій структурі компанії "дочірні" підприємства в Україні, Польщі та Естонії.

Основні сфери діяльності Swarmer включають автономну координацію рою, інтеграцію багатодоменних безпілотних систем, спільну автономію на базі ШІ, програмне забезпечення для командування та управління розподіленими роботизованими операціями, йдеться у релізі. Крім того, її клієнтами є виробники дронів, які ліцензують програмне забезпечення Swarmer для інтеграції зі своїми апаратними платформами.

До IPO Купрієнку належало 27,4%, Фінку – 15,1%, тоді як серед інших власників Theseus Capital Partners, де управляючим партнером є член ради директорів Філіп Вагенхайм, – 22%, D3 Fund Евелін Бучацькі – 10,1%, RG.AI Technologies Чарльза Еберлі фон Сексі – 14%, Green Flag Fund I – 5,3%, Radius Fund I – 6,9%

Swarmer у другому кварталі 2026 року збільшив чистий збиток з $1,6 млн до $7,3 млн порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як виручка зросла з $138,2 тис. до $216 тис.

Виручка Swarmer у 2025 році скоротилася до $0,31 млн з $0,33 млн роком раніше, а чистий збиток збільшився до $8,53 млн з $2,07 млн.