Заступник фіндиректора VEON і голова ревізійної комісії "Київстару" Войташек залишив посаду після 14 років роботи в групі

Заступник фінансового директора телекомунікаційного холдингу VEON та член і голова ревізійної комісії найбільшого оператора зв’язку в Україні "Київстар" Мацей Войташек повідомив про припинення своїх повноважень на відповідних посадах.

Згідно з повідомленням "Київстару" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідні рішення про припинення повноважень члена та голови ревізійної комісії за власним бажанням набули чинності 31 серпня 2026 року.

Зазначається, що Войташек перебував на посаді члена ревізійної комісії "Київстару" з 3 вересня 2018 року, а з 22 грудня 2022 року очолив її.

Уточнюється, що нового фахівця на цю посаду компанія не призначила.

Зі свого боку Войташек у соціальній мережі LinkedIn також підтвердив, що залишає посаду заступника фінансового директора в групі майже після 14 років роботи в ній.

"За ці роки я мав можливість працювати з багатьма талановитими та надихаючими людьми по всій групі та навчатися у них. Я вдячний не лише за професійний розвиток, який дала мені ця подорож, а й за дружбу, яку я залишу із собою далеко за межами VEON", - наголосив він.

За його словами, він приєднався до VEON у листопаді 2012 року на посаду старшого менеджера IFRS, протягом роботи у групі попрацював у різних сферах фінансів, а з січня 2025 року обіймав посаду заступника фінансового директора VEON.

"Щира подяка керівній команді VEON за їхню довіру, підтримку та можливості, які вони надали мені для зростання. І кожній команді, яку я мав честь очолювати та працювати на всіх ринках — дякую за співпрацю, відданість і спогади. Це справді було приємно", - йдеться у його дописі.

Як повідомлялося, "Київстар" за підсумками першого півріччя 2026 року збільшив дохід на 29,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 28,9 млрд грн, у доларах – на 22,8%, до $662 млн. Чистий прибуток "Київстару" у цей період збільшився на 36,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,1 млрд грн, у доларах – на 28,8%, до $162 млн.