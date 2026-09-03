Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Телеком

NovaPay погасив облігації серії "В", виплативши інвесторам 463,6 млн грн

2 хв читати
Додати як джерело
NovaPay погасив облігації серії "В", виплативши інвесторам 463,6 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay, емітентом виступає ТОВ "НоваПей Кредит") погасив облігації серії "B", які були випущені у липні 2023 року загальним обсягом 100 млн грн, виплативши таким чином інвесторам 463,6 млн грн, повідомила компанія у четвер.

"Ринок інвестиційних інструментів в Україні продовжує розвиватися, а українці дедалі активніше шукають можливості не лише зберігати заощадження, а й отримувати від них дохід. Корпоративні облігації – один із таких інструментів", - наведено в релізі слова директорки з розвитку роздрібного бізнесу NovaPay Яни Левади.

В повідомленні зазначається, що за час обігу відповідні облігації придбали понад 2 тис. клієнтів, а дохідність за випуском становила від 10% до 19% річних залежно від обраного строку інвестування.

У компанії нагадали, що у вересні 2025 року NovaPay погасив облігації серії "C" обсягом 100 млн грн, а у квітні 2026 року - серії "A" такого ж обсягу, довівши загальний номінальний обсяг трьох повністю погашених випусків до 300 млн грн.

Зазначається, що станом на літо цього року власниками облігацій стали понад 8 тис. клієнтів, а загальний обсяг продажу цих цінних паперів перевищив 4 млрд грн.

Загалом протягом 2023-2025 років NovaPay здійснив 13 випусків облігацій загальним номіналом 1 млрд 390 млн грн. Цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay. Виплата відсотків за ними запланована один раз під час погашення. Виплата ж відсотків за облігаціями для інституційних інвесторів здійснюється щоквартально. За ними також передбачена щорічна оферта, а номінальна ставка доходності на перший рік обігу становить 18% річних. Серія "K" стала третьою для інституційних інвесторів.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

#облігації #novapay
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ