NovaPay погасив облігації серії "В", виплативши інвесторам 463,6 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay, емітентом виступає ТОВ "НоваПей Кредит") погасив облігації серії "B", які були випущені у липні 2023 року загальним обсягом 100 млн грн, виплативши таким чином інвесторам 463,6 млн грн, повідомила компанія у четвер.

"Ринок інвестиційних інструментів в Україні продовжує розвиватися, а українці дедалі активніше шукають можливості не лише зберігати заощадження, а й отримувати від них дохід. Корпоративні облігації – один із таких інструментів", - наведено в релізі слова директорки з розвитку роздрібного бізнесу NovaPay Яни Левади.

В повідомленні зазначається, що за час обігу відповідні облігації придбали понад 2 тис. клієнтів, а дохідність за випуском становила від 10% до 19% річних залежно від обраного строку інвестування.

У компанії нагадали, що у вересні 2025 року NovaPay погасив облігації серії "C" обсягом 100 млн грн, а у квітні 2026 року - серії "A" такого ж обсягу, довівши загальний номінальний обсяг трьох повністю погашених випусків до 300 млн грн.

Зазначається, що станом на літо цього року власниками облігацій стали понад 8 тис. клієнтів, а загальний обсяг продажу цих цінних паперів перевищив 4 млрд грн.

Загалом протягом 2023-2025 років NovaPay здійснив 13 випусків облігацій загальним номіналом 1 млрд 390 млн грн. Цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay. Виплата відсотків за ними запланована один раз під час погашення. Виплата ж відсотків за облігаціями для інституційних інвесторів здійснюється щоквартально. За ними також передбачена щорічна оферта, а номінальна ставка доходності на перший рік обігу становить 18% річних. Серія "K" стала третьою для інституційних інвесторів.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.