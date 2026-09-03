Мінцифри підтримало необхідність врегулювати земельне питання для українських компаній з іноземними інвестиціями – ТЕЛАС

Міністерство цифрової трансформації України підтримало необхідність законодавчих змін для забезпечення єдиного підходу до права українських компаній з іноземними інвестиціями набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення, повідомила Асоціація операторів зв'язку ТЕЛАС, яка раніше звернулася до державних органів із закликом усунути правову невизначеність у застосуванні статті 82 Земельного кодексу України.

"Мінцифри підтримує важливість порушеного Асоціацією питання щодо необхідності законодавчих змін, які забезпечать єдину правозастосовну практику щодо права українських юридичних осіб з іноземними інвестиціями набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення", – зазначено у листі за підписом заступника міністра Станіслава Прибитька.

Одним із шляхів вирішення проблеми є законопроєкт № 14087 від 29 вересня 2025 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації земельних відносин», який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради. Документ покликаний усунути правову невизначеність і забезпечити єдину практику застосування відповідних норм земельного законодавства.

В Асоціації вважають, що відсутність єдиного підходу створює ризики не лише для телекомунікаційної галузі. Залежно від подальшого формування правозастосовної практики питання потенційно може стосуватися понад 80 тисяч українських підприємств з іноземним капіталом у різних секторах економіки.