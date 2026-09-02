Nova Post виходить на ринок Канади, планується масштабування мережі та впровадження франшизи

Nova Post з групи Nova вийшла на ринок Канади, довівши загальну кількість своєї присутності до 18 країн, йдеться у повідомленні компанії у середу.

"Канада, як і вся Північна Америка, є одним із ключових напрямів міжнародного розвитку Nova Post", - цитуються в релізі слова CBDO групи компаній NOVA Олексія Тараненка.

За його словами, компанія вже опрацювала понад 3 тис. відправлень, більшість з яких складали товари українських виробників.

Передбачається, що наступним кроком стане подальший розвиток мережі, впровадження франшизи, запуск нових продуктів та прискорення термінів доставки.

У Nova Post уточнили, що клієнти мають змогу оформити міжнародне відправлення з Канади онлайн через сайт або мобільний застосунок компанії, а також передати посилку до найближчого з 1,1 тис. партнерських пунктів UPS store або кур’єру.

Зазначається, що термін доставки між Канадою та Україною становить від 5 днів. Вартість доставки з Канади в Україну складає CAD 37 - документи та посилки до 1 кг; CAD 47 - посилки до 2 кг; CAD 99 - посилки до 10 кг, а CAD 215 становить вартість за посилки до 30 кг.

У Nova Post нагадали, що діє можливість відправляти товари з України до Канади без сплати ввізного мита. Така послуга стало можливою завдяки угоді про вільну торгівлю (CUFTA) між країнами.

Зокрема, для більшості відправлень сплачується лише податок з продажів (HST), який відправник може оплатити під час оформлення доставки, однак для посилок вартістю до 20 CAD(625 грн) оподаткування не застосовується.

Як повідомлялось на початку серпня, Nova Post від початку 2026 року відкрила 266 нових точок сервісу, розширивши таким чином присутність до 16 країн і 235 міст.

Найбільшу кількість нових точок було відкрито у Молдові - 155, у Польщі - 63, Іспанії - 18, Чехії - 14, Німеччині - 11, Словаччині - 2, а в Австрії, Італії та у Румунії по одній точці сервісу.

Cпіввласник "Нової пошти" В’ячеслав Климов на присвячених євроінтеграції "Діалогах з NV" зауважував, що Nova Post Europe з групи NOVA планує у 2026 році збільшити мережу відділень у Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.