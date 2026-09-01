Освітня платформа "Мрія" запускає пілот національної гейміфікації, який спочатку протестують 100 закладів освіти – Мінцифри

Державна освітня екосистема "Мрія" впроваджує пілот національної гейміфікації, що передбачатиме появу у застосунку трьох нових форматів, як от внутрішня валюта "мрійка", короткі щоденні вікторини на різні теми ("кмітливки") та віртуальний простір, де накопичені мрійки можна буде обміняти на квитки в кіно чи заняття з репетиторами, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України у вівторок.

"Для нас важливо, щоб "Мрія" допомагала бачити не лише результат, а й шлях до нього. Наприклад, стріки вже показують, скільки днів поспіль учень виконує домашні завдання. Тепер нові елементи гейміфікації допоможуть відзначати корисні дії дитини та підтримувати її бажання рухатися далі", – наведено в релізі слова співкерівника "Мрії" Олександра Павленка.

У Мінцифрі пояснили, що внутрішню валюту учні отримуватимуть за умови виконання домашніх завдань, перегляду відео чи інших дій. Тоді як у віртуальному просторі (крамничка) учні матимуть змогу обміняти накопичені мрійки на квитки в кіно, VR-квести, майстеркласи, заняття з репетиторами, сертифікати на іграшки та книжки.

Зазначається, що спершу національну систему гейміфікації буде протестовано у 100 відібраних закладах освіти, а відгуки користувачів на цьому етапі допоможуть вдосконалити систему. Також заплановано доповнити віртуальний простір новими пропозиціями, а після завершення пілоту гейміфікацію масштабують на всі школи, які підключилися до екосистеми.

У липні повідомлялося, що до освітньої платформи "Мрія" під’єдналося уже 4,3 тис. шкіл.

У лютому 2024 року Кабінет Міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

В кінці жовтня 2025 року уряд розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту. В травні 2026 року пілотний проєкт "Мрія.Дошкілля" стартував у 40 закладах дошкільної освіти України.

В середині листопада 2025 року на освітній платформі з’явився розділ "Позашкілля", де розміщено понад 6 тис. гуртків.