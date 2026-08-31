"Укрпошта" доставлятиме свідоцтва про шлюб у 48 країн світу

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" приєднується до оновленого державного сервісу "Шлюб онлайн 2.0.", в межах якого забезпечить міжнародну доставку свідоцтв про шлюб для українців у три етапи до 48 країн Європи та світу, повідомила компанія в понеділок.

"Спільно з Міністерством юстиції України та Міністерством цифрової трансформації України призначений поштовий оператор забезпечить міжнародну доставку свідоцтв про шлюб для українців за кордоном", – йдеться у релізі "Укрпошти".

Зазначається, що для національного поштового оператора відповідний проєкт є пілотним. Таким чином, за результатами його впровадження буде визначено умови подальшого масштабування.

Передбачається, що перелік напрямків, строки й вартість доставки буде оприлюднено в межах кожного запуску.

"Із запуском міжнародної доставки весь процес – від подання заяви та проведення відеоцеремонії до отримання готового документа – стане максимально зручним незалежно від країни місцерозташування наречених", – пояснюють в компанії.

В "Укрпошті" додали, що сервіс "Шлюб онлайн 2.0." працює в Україні вже два роки. У у 2026 році 40% усіх шлюбів було зареєстровано в електронній формі.

Окремо національний поштовий оператор повідомив, що здійснює обмін відправленнями з 230 країнами й територіями світу.