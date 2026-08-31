"Нова пошта" підтвердила удар ворожого безпілотника по інноваційному терміналу в Одесі

Компанія "Нова пошта", лідер експрес-відправлень в Україні з групи Nova, підтвердила удар російського безпілотника по інноваційному терміналу в Одесі, внаслідок чого знищено ключову сортувальну лінію, після ураження обладнання європейського стандарту не підлягає відновленню.

"Ворог атакував безпілотником інноваційний термінал "Нової пошти" в Одесі. Це було обладнання європейського стандарту, яке, на жаль, відновленню не підлягає", - повідомила "Нова пошта" у телеграм-каналі у понеділок.

За її даними, постраждалих серед працівників немає.

"Нова пошта" наголосила, що продовжує роботу та вже задіяла резервні логістичні схеми.

Раніше очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що російські окупаційні війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" в Одеській області, інформації про постраждалих тоді не було.

У ніч проти п’ятниці 28 серпня ворог також знищив сортувальні центри "Нової пошти" в Сумах та Київській області, постраждалих та жертв серед працівників немає.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.