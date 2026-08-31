"Нова пошта" запроваджує децентралізовану модель фулфілменту та компенсує збитки видавництвам і магазинам через атаку у Святопетрівському

Внаслідок знищення російськими військами в ніч проти 28 серпня фулфілмент-центру і сортувального депо "Нової пошти" у с. Святопетрівське (Київська обл.), компанія запроваджує децентралізовану модель фулфілменту, за якої вантажі та поштові відділення по Україні стануть локальними складами.

"Для "Нової пошти" це не перший удар по інфраструктурі. Але цього разу ми втратили наш найсучасніший роботизований фулфілмент-центр – результат років праці, інвестицій і найкращих інженерних рішень", – повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук у соціальній мережі Facebook.

За його словами, в результаті атаки було знищено тисячі примірників книжок видавництв "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Основи" та ін.

"Нова пошта" наголосила, що компенсує видавництвам та магазинам усі збитки, завдані внаслідок атаки.

Серед іншого СЕО компанії пояснив, що наразі "Нова пошта" перебуває в діалозі з кожним видавництвом і магазином, чиї книги були знищені. Зокрема, визначаються потреби та опрацьовуються індивідуальні механізми, що мають допомогти партнерам відновити втрачене, видати нові тиражі й продовжити роботу.

Тафійчук також уточнив, що запровадження децентралізованої моделі фулфілменту дозволить зменшити залежність від одного великого центру та допоможе бізнесам продовжувати роботу в умовах нових атак.

"Фулфілмент "Нової пошти "продовжує працювати, тому що наша стійкість криється у здатності швидко перебудовуватися, розподіляти ризики та підтримувати партнерів за будь-яких обставин, а не просто в стінах чи обладнанні", – наголосив СЕО "Нової пошти".

У свою чергу співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook наголосив, що послуги розосередженого зберігання товарів в десятках й сотнях різних локацій по всій Україні також буде запропоновано рітейлерам та іншим клієнтам.

"Сьогодні важливо зберігати мінімальні запаси, які мають бути розосередженні та швидко пересуватися. Логістика має працювати бездоганно, особливо, в умовах війни та дроново-ракетних обстрілів", – підкреслив Поперешнюк.

Окремо про перехід на розподілення запасів товару підтвердив засновник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов у Facebook. Зокрема, йдеться про розподіл книг між різними локаціями та передачу частину логістики партнерам.

"Не створювати одну точку, втрата якої може зупинити всю компанію. Це дорожче, це складніше в управлінні і це суперечить класичній економіці масштабу. Проте економіка воєнного часу інша", – наголосив Мартинов.

Загалом засновник видавництва акцентував на важливості побудувати систему, що продовжить працювати, за умови коли одного з її елементів не стане. Йдеться про децентралізацію запасів, формування кількох логістичних точок та партнерських складів.

До інших елементів системи Мартинов відніс ведення цифрового обліку залишків, швидший рух книги від друкарні до книгарні та читача та менша залежність від будь-якої однієї будівлі. Він наголосив, що вже зараз видавництво перебудовується, водночас відвантаження книжок будуть ускладнені найближчі тижні.

"Ми багато років оптимізували бізнес під ефективність, а тепер доведеться оптимізувати його ще й під виживання", – додав засновник видавництва "Лабораторія".