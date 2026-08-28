"Vodafone Україна" у І пів.-2026 збільшив чистий прибуток на 14,2% за зростання виручки на 10,6%

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), другий за величиною український оператор мобільного зв’язку, у січні-червні 2026 року збільшив консолідований чистий прибуток на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,9 млрд грн за зростання виручки на 10,6% – до 14,9 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

"Основним драйвером зростання залишається мобільний бізнес: доходи від мобільних послуг зросли завдяки збільшенню споживання дата-послуг. Додатковий внесок у зростання забезпечив розвиток фіксованого бізнесу", – пояснив "Vodafone Україна" у релізі у п’ятницю.

Консолідований валовий прибуток за шість місяців 2026 року зріс на 4,1% -до 8,2 млрд грн, тоді як операційний скоротився на 2,6% – до 4,3 млрд грн.

"Vodafone Україна" уточнив, що показник OIBDA зріс на 2% – до 7,3 млрд грн на тлі збільшення витрат на забезпечення роботи мережі, електроживлення інфраструктури та витрат на персонал в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Згідно зі звітом, у другому кварталі 2026 року "Vodafone Україна" збільшив консолідовану виручку на 10,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,6 млрд грн, тоді як консолідований чистий прибуток – на 15,9%, до 1,2 млрд грн.

Консолідований валовий прибуток за ІІ квартал цього року зріс на 5,2% – до 4,3 млрд грн, однак операційний скоротився на 1,3% – до 2,4 млрд грн.

Мобільний оператор додав, що за І півріччя 2026 року інвестував більш ніж 3,5 млрд грн у відновлення та розвиток телекомінфраструктури, зо відповідає рівню І півріччя 2025 року. У компанії пояснили, що майже половину інвестицій було спрямовано на будівництво, відновлення мережі та заходи із забезпечення її стійкості під час відключень електроенергії.

Зазначається, що у першому півріччі цього року "Vodafone Україна" забезпечив підключення GPON для 245 тис. домогосподарств, тож абонентська база цієї технології зросла на 61% у порівнянні з першим півріччям минулого року.

Показник ARPU (Average Revenue Per User) у другому кварталі 2026 року збільшився на 13,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 154 грн.

Кількість клієнтів мобільного оператора у ІІ кварталі 2026 року становила 15,1 млн, у тому числі кількість контрактних абонентів зросла до 3,3 млн.

"Компанія не спостерігає суттєвих змін у розмірі мобільної абонентської бази протягом останніх чотирьох років від початку повномасштабної війни", – зазначили у "Vodafone Україна".

Серед інших результатів оператор виділив продовження тестування технології зв’язку 5G, перші зони якого доступні у Києві, Львові, Харкові та Бородянці.

Як повідомлялося, у 2025 році "Vodafone Україна" збільшив виручку на 14% порівняно із попереднім роком – до 27,8 млрд грн, тоді як його чистий прибуток зріс на 18% – до 4,18 млрд грн.