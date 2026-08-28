lifecell з 3 вересня припиняє роботу мережі 3G у 17 областях України

Оператор мобільного зв’язку ТОВ "Лайфселл" (ТМ lifecell), що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), завершує з 3 вересня роботу мережі третього покоління (3G) у низці населених пунктів 17 областей України та переводить відповідні регіони на технологію 4G/LTE.

Згідно з релізом lifecell у п’ятницю, мова йде про завершення роботи 3G у Житомирській області, Миколаївській (окрім м.Миколаїв), а також ще у 468 населених пунктах Вінницької, Волинської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

"Оптимізація мережі в цих населених пунктах та переведення 4G (LTE) на максимальну смугу 20 МГц відбуватиметься протягом кількох тижнів після відключення 3G без переривання послуг для абонентів", - пояснив оператор.

Згідно з даними компанії, 88% користувачів її послуг у цих населених пунктах вже мають смартфони та SIM-картки з підтримкою 4G (LTE), однак близько 9% абонентів використовують 2G-пристрої, для яких з відключенням 3G ніяких змін не відбудеться.

У lifecell нагадали, що мобільний оператор вже проводив таку модернізацію в низці регіонів України, і у підсумку після вимкнення 3G та розширення смуги 4G (LTE) середня швидкість мобільного інтернету зросла приблизно на 20–30%.

Як повідомлялося, lifecell з 2 липня завершив роботу мережі третього покоління на всій території Тернопільської області з обласним центром включно та перевів регіон на технологію 4G/LTE.

У травні найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" повідомляв, що з 18 серпня цього року у низці населених пунктів деяких областей України буде відключено технологію 3G та перерозподілено частоти її діапазону на користь 4G.

Тоді у "Київстарі" зауважили, що 4G повністю замінить 3G у Дніпропетровській області (Кривий Ріг та Криворізький район), Івано-Франківській (Городенка, Долина, Снятин, Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони) та Хмельницькій (Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, Кам’янець-Подільський і Шепетівський райони).

Згідно з даними Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК), трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за січень-березень 2026 року в Україні зі значним відривом сформували оператори мобільного зв’язку: ПрАТ "Київстар" – 12,08 млрд грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone-Україна") – 6,69 млрд грн, ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) з групи DVL – 4,18 млрд грн.