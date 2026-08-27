"Укртелеком" анонсує запуск віртуального мобільного оператора U Mobile

Найбільший у країні оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" анонсував у соціальних мережах запуск віртуального мобільного оператора U Mobile, надавши посилання на офіційний сайт оператора.

"Будь серед перших! simka.umobile.ua", – написали в "Укртелеком" у Facebook у четвер.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в "Укртелекомі" повідомили, що незабаром компанія представить детальніше ці нові продукти для користувачів.

На створеному сайті U Mobile представлені "Оптика+Сімка" та "Сімка". На них можна оформити передзамовлення, залишивши свій номер телефону.

Напередодні у телеграм-каналі MZU – Мобільний зв'язок України – повідомлялось про підготовку до запуску нового віртуального оператора (MVNO) під брендом U Mobile, де сервіси на оптичній мережі (GPON) об'єднають із мобільними тарифами в єдині FMC-пакети (Fixed Mobile Convergence) для B2C-сегмента.

За даними MZU, лінійка тарифів "Сімка" охоплюватиме 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету, 500 хв на дзвінки по Україні та 15 SMS.

В U Mobile передбачатиметься розрахунок за повний календарний місяць – з 1-го по останнє число, тоді як трійка операторів мобільного зв'язку базує свої тарифи на періоді у 4 тижні.

Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), за І квартал 2026 року мобільний оператор "ТриМоб", засновником якого є "Укртелеком" , має 60,7 тис. абонентів мобільного зв'язку.

"Укртелеком" надавав послуги мобільного зв'язку у 2007 – 2011 році під брендом Utel, а згодом продовжив діяльність через "ТриМоб".

Оператор TriMob отримав першу ліцензію на 3G-зв'язок в Україні ще у 2005 році. Його мережа базувалася на технології UMTS/HSDPA у діапазоні 2100 МГц. У 2019 році компанія повернула майже всі свої національні 3G-частоти регулятору та зосередилася на наданні послуг лише в Києві. З 2020 року TriMob мала ліцензію на такі смуги: 1940-1945 – 2130-2135 МГц. Частоти використовувались для надання послуг 3G зв'язку в межах Києва.

У травні 2025 року НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у доньки "Укртелеком".

Як повідомлялось, "Укртелеком" у січні-червні 2026 року збільшив загальний дохід на 12,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2,78 млрд грн, при цьому EBITDA зросла на 50% і перевищила 810 млн грн.

Станом на сьогодні компанія має понад 95 тис. км оптичної мережі та продовжує масштабну модернізацію інфраструктури по всій країні.

У серпні "Укртелеком" спільно з "Київстар", мобільний оператор України розпочали також співпрацю за моделлю Open Access, що передбачатиме використання частини мереж обох операторів та на першому етапі старуватиме в Одеській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Джерело: https://t.me/mzu_official/1996

https://www.facebook.com/share/p/1Cr5ve2VQD/?mibextid=wwXIfr

https://nkek.gov.ua/hromadskosti/publichna-informatsiia/nabory-danykh-nkek-shcho-pidliahaiut-opryliudnenniu-u-formi-vidkrytykh-danykh/zvitnist-ta-informatsiia-v-rozrizi-diialnosti-kozhnoho-operatora-provaidera-telekomunikatsii