Nova Post у Чехії у I пів.-2026 опрацювала майже 150 тис. відправлень, до кінця року планує відкрити 300 власних поштоматів і ще 20 відділень

Nova Post у Чехії, що входить до групи Nova, у січні-червні 2026 року опрацювала майже 150 тис. відправлень та масштабувала власну мережу до 45-ти точок сервісу у 27-ми містах країни, йдеться у повідомленні компанії у четвер.

Згідно з релізом Nova Post у Чехії, обсяг сплачених податків склав 6,9 млн чеських крон, а мережа компанії налічує 29 відділень різного формату та 16 пунктів видачі посилок (PUDO).

Зазначається, що за шість місяців 2026 року компанія відкрила у Чехії шість нових відділень та два нові PUDO.

У Nova Post нагадали, що з червня користувачам доступні у Чехії послуги з адресного забору відправлень протягом години, можливість доставки сім днів на тиждень, перевезення великогабаритних і нестандартних вантажів, next day delivery (доставку наступного дня – ІФ-У) по країні та цифрові сервіси для керування доставкою з телефону.

У компанії зауважили, що завдяки партнерству з мережею автоматизованих поштоматів AlzaBox та OX Point, користувачі мають можливість відправляти й отримувати посилки через мережу з понад 3,5 тис. поштоматів по всій країні.

"За короткий час ми побудували в Чехії не лише власну мережу, а й один із ключових операційних центрів Nova Post у Європі. Саме звідси ми забезпечуємо сортування, митне оформлення та обробку міжнародних відправлень", – цитуються у релізі слова CEO Nova Post у Чехії Андрія Артеменка.

За його словами, наступним етапом розвитку буде встановлення до кінця року 300 власних поштоматів у найбільших містах Чехії та відкриття ще 20 відділень і десятки PUDO.

Серед іншого, Nova Post у Чехії планує посилювати співпрацю з чеським e-commerce, "щоб ще більше онлайн-магазинів обирали Nova Post як логістичного партнера для доставки по Чехії, Європі та світу", підкреслив Артеменко.

Як повідомлялось у травні, Nova Post впровадила у Чехії власну кур’єрську доставку, яка вже доступна у Празі та Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях

Cпіввласник лідера експрес-доставки "Нової пошти" В’ячеслав Климов на присвячених євроінтеграції "Діалогах з NV" зауважував, що Nova Post Europe з групи NOVA планує у 2026 році збільшити мережу відділень в Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.