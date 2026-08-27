NovaPay зареєстрував 16-й випуск облігацій на 200 млн грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала 16-й випуск облігацій серії "Р" міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТМ NovaPay) з групи Nova, емітентом яких є його дочірня компанія "НоваПей Кредит", номінальною вартістю 200 млн грн, йдеться у проспекті облігацій.

Зазначається, що випуск передбачає розміщення 200 тис. іменних відсоткових незабезпечених облігацій номіналом 1 тис. грн кожна. Відсоткова ставка за ними становитиме 18% річних.

Публічну пропозицію облігацій заплановано з 4 вересня 2026 року до 3 серпня 2027 року за умови чинності проспекту. Облігації пропонуватимуться для допуску до торгів на фондовій біржі "Перспектива". Адміністратором випуску серії "Р" призначено ТОВ "Універ Капітал".

Залучені від розміщення кошти компанія планує спрямувати на кредитування: 80% – фізичних осіб, 20% – юридичних осіб.

Погашення облігацій заплановано на 4-10 вересня 2029 року.

Як повідомлялося, у липні НКЦПФР зареєструвала 15-й випуск облігацій NovaPay серії "О" номінальною вартістю 200 млн грн. На початку червня компанія повідомила про повне розміщення 14-го випуску серії "N" такого самого обсягу.

За підсумками першого півріччя 2026 року "НоваПей Кредит" збільшила чистий прибуток у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 172,01 млн грн, виручку – у 2,2 раза, до 586,42 млн грн.

Власний капітал компанії на кінець червня становив 688,5 млн грн проти 516,5 млн грн на початок року, зобов’язання – 1,69 млрд грн проти 1,37 млрд грн.

Надходження компанії від продажу облігацій за цей період зросли до 693 млн грн із 355,63 млн грн роком раніше, тоді як витрати на їх викуп – до 578,80 млн грн із 244,92 млн грн відповідно.