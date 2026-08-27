"Укрпошта" запускає власну службу авіабезпеки для виявлення небезпечних вкладень

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" повідомив про створення власної служби авіабезпеки, яка функціонуватиме у співпраці з Державною митною службою України та передбачатиме перевірку поштових відправлень на наявність небезпечних та заборонених вкладень ще в Україні, щоб мінімізувати затримки під час їхнього міжнародного перевезення.

"Цю систему "Укрпошта" розвиває у співпраці з Державною митною службою України. При цьому ми точно не підміняємо її функцій, а працюємо спільно, як одна команда", – повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, фахівці компанії пройшли відповідні навчання, які охоплювали міжнародні методики формування ризик-профілів та виявлення небезпечних і заборонених вкладень.

Окремо національний поштовий оператор уточнив, що надалі інвестуватиме у спеціалізоване обладнання, зокрема, мова йде про рентген-системи, високоякісні рентгенотелевізійні інтроскопи на автоматизованих сортувальних хабах.

До інших функцій під час перевірки передбачається використання штучного інтелекту (ШІ) для аналізу ризик-профілів та інших видів контролю.

Смілянський нагадав, що на сьогодні "Укрпошта" використовує 159 авіамаршрутів та здійснює міжнародний поштовий обмін із 230 країнами й територіями світу, тоді як основні поштові потоки проходять через авіахаби в Лондоні, Франкфурті, Варшаві, Ризі та Кишиневі, а резервні – через Прагу, Амстердам, Бухарест і Братиславу.

"До речі, після запуску власної служби авіабезпеки готуємо приємні сюрпризи для наших постійних та перевірених клієнтів. Відправляти вам стане простіше й швидше", – анонсував гендиректор компанії.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за другий квартал 2026 року отримала чистий прибуток у розмірі 296,7 млн грн проти чистого збитку 108 млн грн в аналогічному періоді 2025 року.

Згідно зі звітом, "Укрпошта" має 7,2 тис. об’єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв’язку, які обслуговують 21,3 тис. населених пунктів.