Кабмін призначив в.о. голови "ПлейСіті" Томашука

Кабінет міністрів звільнив Геннадія Новікова з посади голови Державного агентства України "ПлейСіті" і призначив в.о. "ПлейСіті" голови Олексія Томашука.

Згідно з розпорядженням уряду №842 від 26 серпня, Новікова звільнено за власним бажанням.

У зв’язку з цим розпорядженням №848 від 26 серпня тимчасово, до призначення в установленому порядку голови "ПлейСіті", виконання обов’язків покладено на заступника голови агентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Томашука.