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Кабмін призначив в.о. голови "ПлейСіті" Томашука

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Кабмін призначив в.о. голови "ПлейСіті" Томашука
Фото: playcity.gov.ua

Кабінет міністрів звільнив Геннадія Новікова з посади голови Державного агентства України "ПлейСіті" і призначив в.о. "ПлейСіті" голови Олексія Томашука.

Згідно з розпорядженням уряду №842 від 26 серпня, Новікова звільнено за власним бажанням.

У зв’язку з цим розпорядженням №848 від 26 серпня тимчасово, до призначення в установленому порядку голови "ПлейСіті", виконання обов’язків покладено на заступника голови агентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Томашука.

#playcity #плейсіті #томашук
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