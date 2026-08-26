США вилучили домени хакерських платформ КНР, які використовували для атак на критичну інфраструктуру

Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) за рішенням суду вилучили домени двох хакерських платформ QScan і QTRouter, пов'язаних із китайською державною хакерською групою QTFY, які використовувалися для атак на критично важливу інфраструктуру США та інші чутливі мережі.

Згідно із судовими документами, оприлюдненими в Південному окрузі Каліфорнії, QTFY, яку найняла китайська компанія Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, створила та управляла платформами QScan і QTRouter. Серед жертв комп'ютерних атак групи були Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA), Федеральна резервна система, Міністерство енергетики, Міністерство юстиції, Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб, Національні інститути охорони здоров'я та Сенат США.

За даними судових документів, QTFY пропонувала послуги з комп'ютерного злому платним клієнтам, зокрема Міністерству державної безпеки КНР та Народно-визвольній армії Китаю. До таких послуг належали QScan і QTRouter, які працювали у взаємодії.

QScan сканувала та автоматично заражала тисячі пристроїв "інтернету речей" (IoT) по всьому світу, після чого вони додавалися до мережі QTRouter, контрольованої QTFY.

QTRouter включала скомпрометовані пристрої IoT, пристрої комерційних проксі-сервісів та орендовані віртуальні приватні сервери. Платформа функціонувала як "мережа обфускації", яка дозволяла QTFY та іншим зловмисним кібероператорам приховувати китайське походження атак. Шкідливі комунікації виглядали такими, що надходять із комп'ютерів за межами КНР, які могли перебувати навіть у безпосередній близькості до цільових мереж.

"Державні хакери, які фінансуються державою та полюють на критично важливу інфраструктуру Америки, будуть зупинені та притягнуті до відповідальності. Ми тут для того, щоб забезпечити безпеку американського народу, і будемо використовувати всі доступні нам інструменти, щоб виконати цю обіцянку", – зазначив генеральний прокурор США Тодд Бланш.