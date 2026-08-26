Лише 6,7% закладів освіти мають затверджені правила використання ШІ – дослідження

Кількість освітніх закладів, які вже мають власні затверджені правила застосування штучного інтелекту (ШІ), становить лише 6,7%, тоді як 66,3% наголошують на важливості впровадження відповідної політики, йдеться у результатах дослідження, які було презентовано під час EdTech Ukraine Forum 2026, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Дослідження охопило майже 65 тис. осіб – представників закладів освіти, освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків.

Згідно з опитуванням, 54% освітян вже використовують цифрові інструменти щодня. Що стосується ШІ: 13,2% вчителів застосовують ШІ системно, 62,9% застосовують його у викладанні епізодично, а 23,9% – взагалі не використовують.

Зазначається, що усвідомлення неможливості заборонити ШІ у навчальному просторі змінило підхід, зокрема від спроб блокування освітяни переходять до навчання "культурі запиту" та навичкам критичної оцінки згенерованого контенту.

Серед іншого, 69,8% освітян сприймають ШІ позитивно як інструмент для оптимізації часу та підготовки навчальних матеріалів.

Однак одними із загроз залишаються питання зниження критичного мислення учнів – так вважають 67% опитаних освітян та 69% батьків, ще 62% освітян наголошують на зростанні ризиків академічної доброчесності.

У дослідженні утчонюється, що понад 40% батьків виступають за вікову регуляцію доступу дітей до ШІ, зокрема з 10-14 років.

У свою чергу, 56% батьків вважають, що цифрові інструменти повинні відігравати допоміжну роль у навчальному процесі, а лише менше ніж 5% вважають, що цифровізація не несе жодних ризиків.

Дослідження також виявило, що 42% освітян вказують на цифрову нерівність як ключовий ризик використання цифрових інструментів, у той час як 37% опитаних наголосили на неможливості забезпечення безперебійної роботи EdTech-рішень.

Зазначається, що відсутність технічної підтримки (29%) та фінансових ресурсів (22,2%) стримують впровадження цифрових рішень педагогічними працівниками.

За даними дослідження, 77% опитаних закладів освіти ніколи не купували EdTech-рішення, тоді як 67% після купівлі таких рішень стикалися з труднощами через вимоги законодавства чи складні процедури.

Окремо у документі виокремили бачення Міністерства цифрової трансформації у питанні цифрових технологій в освіті. У. межах цього, стратегія цифрового розвитку інновацій України до 2030 року (WINWIN) визначає EdTech-сектор одним зі стратегічних пріоритетів. Водночас окремої секторальної стратегії розвитку EdTech наразі не розроблено.

Стратегічною ціллю міністерства є створення сприятливих умов для розвитку освітніх технологій. Зокрема завдання охоплюють спрощення системи ліцензування, полегшення визнання неформальної освіти, захист інтелектуальної власності та доступ бізнесів до інноваційних кластерів і наукових парків.

Серед потреб визначають створення системи оцінювання EdTech продуктів. Мова йде про технічної відповідності та сумісності, безпеки систем, правових стандартів, зручності та доступності, розвиток публічно-приватного партнерства, а також підвищення інституційної спроможності та подолання освітньої нерівності.

Раніше міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявляв, що ШІ уже став частиною навчання дітей і забороняти його безглуздо.