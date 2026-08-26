Фінкомітет Ради рекомендував за основу доопрацьований законопроєкт про перезавантаження PlayCity з правкою про конкурс на голову

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу доопрацьовану редакцію законопроєкту №15432-д про перезавантаження Державного агентства з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

За його словами, доопрацьований документ підготовлено на базі основного законопроєкту №15432 з урахуванням зауважень та пропозицій.

Нова редакція передбачає встановлення винятку із загального правила щодо непроведення конкурсів на держслужбу під час воєнного стану для посад в агентстві. Зокрема, відбір керівника відомства пропонується здійснювати за конкурсною процедурою за моделлю Бюро економічної безпеки (БЕБ) із залученням міжнародних експертів.

Крім того, законопроєкт запроваджує підвищені вимоги до доброчесності керівника і працівників органу, включаючи перевірки та моніторинг способу життя, а також проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності агентства за участю міжнародних фахівців.

"Прийняття законопроєкту дозволить забезпечити проведення прозорого конкурсу для формування нового керівництва PlayCity, що сприятиме оновленню його кадрового складу та завершенню реалізації ключових реформ, зокрема якнайшвидшому введенню у промислову експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ)", – зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, базовий законопроєкт №15432 зареєстрований 20 липня 2026 року. Необхідність його ухвалення обґрунтовувалася високими корупційними ризиками у сфері азартних ігор та лотерей, а також відсутністю повноцінного функціонування ДСОМ, яка має стати основним інструментом державного контролю за ринком, обсягами ставок і повнотою сплати податків. Фінансове та організаційне забезпечення роботи конкурсних комісій та аудиту здійснюватиметься в межах повноважень Секретаріату Кабінету міністрів із можливістю залучення міжнародної технічної допомоги.