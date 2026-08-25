Ощадбанк частково обмежив доступ до електронних сервісів через спрацювання систем безпеки

Державний Ощадбанк повідомив про часткове обмеження доступу до електронних сервісів через спрацювання систем безпеки.

"Можуть бути тимчасово недоступними мобільний додаток банку, а також сервіси для юридичних осіб", – йдеться у повідомленні фінустанови в Телеграм-каналі у вівторок.

Ощадбанк очікує, що робота систем буде повністю стабілізована до 17:00.

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2026 року Ощадбанк за розміром загальних активів посідав 2-ге місце (518,87 млрд грн) серед 59 банків України.