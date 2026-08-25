"Київстар" запустив окрему eSIM для використання мобільного інтернету за кордоном

Найбільший оператор зв’язку в Україні "Київстар" впровадив окрему віртуальну карту (eSIM) із новим номером для використання мобільного інтернету у 38 країнах, яка доступна також для абонентів інших мобільних операторів, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

"Тому ми хочемо дати користувачам простий вибір: окрему eSIM для подорожей, за якою вони сплачують лише за необхідний пакет інтернету. Важливо, що скористатися цим рішенням можуть не лише абоненти "Київстар", а й користувачі інших мобільних операторів", – зазначив СЕО та президент "Київстару" Олександр Комаров, слова якого наведено у пресрелізі.

Зазначається, що в межах окремої eSIM не передбачається надання функції дзвінків та SMS, натомість користувачі можуть обрати необхідний обсяг інтернету, зокрема 5, 10, 20 або 40 ГБ.

Компанія уточнила також перелік країн, де доступна послуга, серед яких – Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Об’єднані Арабські Емірати, Польща, Південна Корея, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.

Крім цього eSIM діє також у Гваделупі, Мартиніці та Французькій Гвіані, а в окремих країнах покриття охоплює певні острови та території, зокрема Канарські й Азорські острови, Мадейру, Корсику, Ібіцу, Ватикан і Сан-Марино.

Окремо мобільний оператор нагадав про приєднання України з 1 січня до єдиної роумінгової зони "Роумінг як вдома" (Roam like at home – RLAH) Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у другому кварталі 2026 року "Київстар" збільшив прибуток EBITDA на 21,1% – до 8,3 млрд грн, виторг – на 27%, до 14,9 млрд грн. Компанія у цей період отримала $77 млн чистого прибутку, коприбуток на акцію становив $0,33. Дохід від цифрових послуг зріс на 94,7% (еквівалент в доларах – на 83,%) – до 3,3 млрд грн (до $73,7 млн), сягнувши 21,7% загального доходу.

Водночас загальна кількість абонентів "Київстару" у другому кварталі 2026 року скоротилася на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 21,8 млн.