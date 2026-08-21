"Нова пошта" збільшила консолідований чистий прибуток у І пів.-2026 на 24,3% на тлі зростання виручки на 31,8%

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у першому півріччі 2026 року збільшив консолідований чистий прибуток на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2 млрд 195 млн грн, а виручку – на 31,8% – до 39 млрд 127 млн грн.

Згідно з консолідованим фінансовим звітом компанії, її валовий прибуток зріс на 19,9% порівняно з аналогічним торішнім періодом – до 8 млрд 474 млн грн, а прибуток від операційної діяльності – на 29,5%, до 4 млрд 633 млн грн.

Консолідований виторг у другому кварталі цього року збільшився порівняно з показником рік тому на 35,5% – до 20 млрд 909 млн грн, консолідований чистий прибуток – на 8,5%, до 1 млрд 299 млн грн.

Консолідований валовий прибуток у другому кварталі продемонстрував зростання на 15,7% порівняно з квітнем-червнем-2025 – до 4 млрд 520 млн грн, тимчасом як операційний – на 18,5%, до 2 млрд 590 млн грн.

Станом на кінець 30 червня 2026 року "Нова пошта" має 14 млрд 200 млн грн власного капіталу за загального розміру активів 40 млрд 452 млн грн, що менше показників на 31 грудня 2025 року – відповідно 16 млрд 803 млн грн та 44 млрд 219 млн грн.

Обсяг вільних грошових коштів та їх еквівалентів також скоротився – до 10 млрд 829 млн грн з 12 млрд 360 млн грн. Компанія сплатила за пів року 4 млрд 380 млн грн дивідендів порівняно із 726 млн грн у січні-червні 2025 року.

У консолідованому звіті зазначається, що витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів у першому півріччі цього року становили 1 млрд 322 млн грн проти 1 млрд 973 млн грн рік тому.

Як повідомлялося у проміжній фінансовій звітності, "Нова пошта" у першому півріччі 2026 року збільшила чистий прибуток у 2,3 раза порівняно з аналогічним торішнім періодом – до 2 млрд 708 млн грн, виторг - на 31,7%, до 32,5 млрд грн.

Раніше зазначалося, що за шість місяців 2026 року компанія збільшила обсяг опрацьованих відправлень на 11,5% порівняно з торішнім показником за цей період: обсяг доставлених посилок і вантажів сягнув 254,4 млн, в тому числі 17,9 млн міжнародних.

Станом на 13 липня 2026 року мережа "Нової пошти" налічує 54,7 тис. точок сервісу: 16,8 тис. відділень та 37,9 тис. поштоматів по всій Україні.

У 2025 році "Нова пошта" збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком – до 54,2 млрд грн, її чистий прибуток зріс на 4,4% – до 2,6 млрд грн. Кількість доставлених посилок та вантажів зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, зокрема міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.