Українська Airlogix та фінська Innokas планують створити виробничі потужності для виробництва БпЛА у Фінляндії

Український виробник БпЛА Airlogix спільно з фінською компанією Innokas підписали лист про наміри створити у Фінляндії виробничі потужності для виготовлення безпілотних систем за технологією українського виробника.

Згідно із повідомленням Airlogix у соціальній мережі Instagram, співпраця реалізовуватиметься в межах ініціативи Build with Ukraine. Відповідний документ було підписано під час DALO Industry Days у Данії.

Передбачається, що компанії розширять виробництво українських БпЛА в Європі, а також збільшать обсяги постачання для Сил оборони України.

У релізі Innokas зауважили, що підписаний документ також стане основою для наступного етапу партнерства, зокрема, для розробки та створення потенційного спільного підприємства між компаніями або інших форм співпраці.

Серед іншого, компанії планують опрацювати правові, технічні та виробничі моделі співпраці.

"Для нас принципово важливо, щоб ця співпраця відбувалася у межах ініціативи Build with Ukraine і слугувала одній чіткій меті: збільшенню обсягів виробництва українських безпілотних систем для потреб Сил безпеки та оборони України", – цитується у релізі директор з інвестиційних та фінансових питань Airlogix Олександр Андрощук.

У межах партнерства, Innokas забезпечить можливості, необхідні для локалізації та масштабування виробництва у Фінляндії, у той час як Airlogix – технології та інженерні рішення.

"Наша роль полягає у тому, щоб допомогти масштабувати виробництво цих систем у Фінляндії та збільшити обсяги обладнання, яке може бути поставлене в Україну", – зауважив CEO Innokas Янне Костамо.

Innokas – це фінська CDMO компанія, що спеціалізується на розробці, індустріалізації та виробництві технологічних рішень для охорони здоров’я, промислових високих технологій, оборонної промисловості та галузей подвійного використання.

Українська компанія Airlogix була заснована у 2020 році як стартап з виготовлення вантажних дронів та згодом переорієнтувала свою діяльність на розробку БпЛА для військових потреб. Наразі компанія спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та авіаційних комплексів (БпАК) для військових та цивільних застосувань.