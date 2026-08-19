Біткойн дорожчає рекордними темпами з березня, торгується вище $68,5 тис

У середу біткойн демонструє найвищі темпи зростання з березня в очікуванні зустрічі президента США Дональда Трампа з представниками криптовалютної галузі.

За даними CoinDesk, станом на 19:13 кч криптовалюта подорожчала на 6,1% і торгується на рівні $68,517 тис., що є максимумом з початку червня.

Очікується, що в середу Трамп проведе зустріч із керівниками компаній Coinbase Global, Payward Inc. та Blockchain.com. Раніше президент неодноразово висловлював намір надати підтримку криптовалютному сектору, створивши сприятливу нормативно-правову базу. Однак ухвалення масштабного закону про цифрові активи, відомого як Clarity Act, застрягло в Конгресі через суперечки між республіканцями та демократами.

Раніше цього тижня Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) запропонувала не поширювати вимогу щодо реєстрації цінних паперів на певні випуски цифрових активів. На думку комісії, це виключення допоможе компаніям залучати фінансування на початкових етапах своєї діяльності.