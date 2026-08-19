"Укрпошта" запустила інтеграцію з маркетплейсом Etsy

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" запустило інтеграцію з одним із найбільших маркетплейсів світу Etsy, що дозволить оформлювати міжнародні відправлення без дублювання даних, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у середу.

"Відсьогодні "Укрпошта" запустила інтеграцію з Etsy, де продається понад 1,7 мільйона українських товарів ручної роботи, крафтової продукції, предметів мистецтва та вінтажних виробів", – написав Смілянський у телеграм-каналі.

За його словами, українські продавці матимуть можливість автоматично імпортувати замовлення з Etsy, оформлювати міжнародні відправлення без повторного введення даних, а також автоматично передавати трек-номер після створення відправлення.

Серед іншого передбачається дозвіл друкувати ярлики безпосередньо особистого кабінету, оплачувати доставку онлайн, користуватися накопичувальними знижками на міжнародні відправлення та безкоштовно повертати відправлення у разі їх невручення.

Користувач зможе налаштувати інтеграцію в особистому кабінеті "Укрпошти", синхронізувавши його з Etsy-магазином, що в результаті дозволить автоматичного імпортувати нові замовлення.

"Після цього залишиться лише оформити й оплатити відправлення онлайн, роздрукувати ярлик (або назвати трек-номер у відділенні) та передати посилку "Укрпошті", яка доставить її до будь-якої з 230 країн та територій світу", – зауважив гендиректор національного поштового оператора.

Окремо Смілянський уточнив, що компанія готує програму для VIP-експортерів, де вони зможуть відправляти з будь-якої точки у закритому вигляді та скористатись послугою кур’єра.

Як повідомлялось наприкінці червня, "Укрпошта" підписала угоду з Etsy, ставши таким чином його офіційним партнером

В "Укрпошті" зауважували, що всі розрахунки по миту (в США та ЄС) забезпечуватиме національний поштовий оператор.

Etsy – міжнародний маркетплейс, що спеціалізується на продажах виробів ручної роботи, вінтажних речах, прикрасах та інших виробах.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за другий квартал 2026 року отримала чистий прибуток у розмірі 296,7 млн грн проти чистого збитку 108 млн грн в аналогічному періоді 2025 року.