Уряд зобов'язався забезпечити 3-денну роботу 70% базових станцій мобільного зв'язку без електрики

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає цільовий показник – забезпечення цього та наступного року роботи не менш як 70% базових станцій мобільного зв'язку протягом не менш як 72 годин в умовах відсутності електропостачання за допомогою альтернативних джерел.

Згідно з документом, у 2026 році планується забезпечити пілотне впровадження технології мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), окрім Львова, Харкова, Бородянки та Києва, а також в Одесі.

Відповідні завдання входять до операційних цілей Міністерства цифрової трансформації України.

Серед іншого уряд запланував у 2027 році провести через парламент законодавчі акти щодо "Дія.Сіті Інвест", створити три венчурні фонди, а також надати державну підтримку мінімум 30 суб'єктам інноваційної екосистеми.

Окремим завданням визначено запровадження з 2027 року реформи "еАкциз", забезпечення доступу іноземців до порталу "Дія" за біометричним паспортним документом іноземця та вдосконалення порядку набуття та скасування статусу електронного резидента.

До інших завдань уряд відніс у 2027 році зростання інвестицій в українські оборонні компанії з $220 млн до $350 млн та фінансування не менше як 400 військових розробок.

Протягом 2026-2027 рр. також заплановано забезпечити доступність пріоритетних публічних послуг для громадян та бізнесу, зокрема здійснити цифровізацію не менше як 50 публічних послуг шляхом впровадження нових електронних сервісів, реінжинірингу процедур та інтеграції державних інформаційних ресурсів. Йдеться про сервіси для водіїв, куди увійде європротокол, "е-Чергу" на кордоні, а також медичний кабінет, послуги у сфері працевлаштування, послуги для ветеранів війни, "е-Платіжка", оновлення субсидії, електронний гаманець (eWallet).

Окрім того, передбачено у 2027 році створити умови для використання освітнього додатка "Мрія" для понад 5000 шкіл, масштабувати його у "Мрія. Дошкілля" та розвивати освітній продукт за допомогою модулів штучного інтелекту (ШІ).

Серед операційних цілей Мінцифри – також впровадження на порталі "Дія" інструменту електронної демократії ("єДумка") для комунікації громадян з органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне документ найближчим часом відповідно до встановленої процедури.