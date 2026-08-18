Директорка з персоналу "Нової пошти" Сабов залишає компанію 31 серпня

Анна-Марія Сабов, яку у вересні 2025 року було призначено на посаду директорки з персоналу лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova, повідомила про завершення роботи у компанії 31 серпня.

"31 серпня буде моїм останнім робочим днем у "Новій пошті". Майже рік тому я приєдналася до компанії як HRD – і це був один із найбільш насичених професійних років у моєму житті", – повідомила Сабов у соціальній мережі Facebook.

За її словами, рішення завершити роботу у "Новій пошті" було прийняте свідомо.

"За цей час ми з командою встигли зробити дуже багато. Я вдячна своїм людям, колегам і "Новій пошті" за цей досвід, масштаб і особистостей, яких зустріла тут", – наголосила Сабов.

Станом на зараз, Сабов протягом останніх двох тижнів завершує усі робочі справи, передає команді поточну інформацію та допомагає компанії вступити у сезон.

"А поки просто хочу сказати: дякую всім, хто був поруч протягом цього року", – додала вона у повідомленні.

Як повідомлялось, до переходу в "Нову пошту" Сабов працювала у FRACTAL (колишній Netpeak Group) та відповідала, зокрема, за створення та впровадження HR-стратегії.

Під час призначення у "Новій пошті" зазначали, що Сабов має понад 11 років досвіду у сфері організації роботи з персоналом та рекрутингу, дев’ять з них – на керівних посадах, відповідаючи за створення та впровадження HR-стратегії, оптимізацію, автоматизацію та ШІ-зацію HR процесів.

На новій посаді вона мала відповідати за зміну формату роботи з людьми та становлення системи.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.