"Укрпошта" планує у ІІІ кв.-2026 завершити розгортання мережі поштоматів у віділеннях – гендиректор

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" протягом третього кварталу цього року планує завершити встановлення поштоматів у відділеннях, довівши їх загальну кількість до 600 комірок швидкої видачі, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський

"Ми вже бачимо … попит, що вже не вистачає комірок. Тому зараз закупляємо додаткові поштомати, бачимо, що людям це подобається", – сказав Смілянський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Послуга внутрішніх поштоматів наразі охоплює вже 15 областей країни, де встановлено 376 із 600 комірок швидкої видачі. Зазначалось, що протягом другого кварталу у Києві було введено в експлуатацію перші 70 поштоматiв "Укрпошти" у межах проєкту масштабування мережi самообслуговування.

Що стосується вуличних поштоматів, то за його словами, до кінця 2026 року "Укрпошта" планує збільшити їх кількість до кількох тисяч.

Минулого тижня національний поштовий оператор повідомив, що спільно з українською компанією "Модерн-Експо" запускає виробництво та встановлення 1 тис. нових вуличних поштоматів, насамперед у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах країни.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за другий квартал 2026 року отримала чистий прибуток у розмірі 296,7 млн грн проти чистого збитку 108 млн грн в аналогічному періоді 2025 року.

Згідно зі звітом, "Укрпошта" має 7,2 тис. об’єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв’язку, які обслуговують 21,3 тис. населених пунктів.