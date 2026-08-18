"Укрпошта" не фіксує падіння відправлень до країн ЄС після запровадження мита EUR3 на посилки до EUR150

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" не спостерігає падіння обсягів відправлень посилок з України на тлі запроваджених Європейським союзом у липні нових правил, які передбачають стягнення мита у розмірі EUR3 у посилках вартістю до EUR150 , повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "Укрпошта" інтегрувалася з усіма європейськими країнами, що дозволяє компанії автоматично отримувати всі необхідні збори та розраховувати їх на етапі відправки.

Смілянський пояснив, що кожна країна в ЄС має свої затвердженні правила щодо мит. Зокрема, в одних країнах сума становить від EUR3 до EUR5, а в інших – це відсоток від суми посилки.

Серед іншого гендиректор національного поштового оператора зауважив, що фіксується зростання обсягів відправлень до деяких країнах ЄС.

Як повідомлялось, Європейський Союз з 1 липня 2026 року скасував звільнення від мита на посилки вартістю до EUR150, а для дистанційних продажів B2C, які підпадають під новий режим, запроваджується тимчасове фіксоване мито у розмірі EUR3 за кожну товарну підпозицію (tariff subheading) у декларації.

Цей захід є тимчасовим і діятиме до 1 липня 2028 року, поки не запрацює Центр митних даних ЄС (EU Customs Data Hub) і не будуть запроваджені постійні тарифні ставки.