Укрпошта до Дня української пісні випустила дві поштові марки

АТ "Укрпошта " до Дня української пісні ввело в обіг дві поштові марки – "Колискова" та "Мов до шлюбу вбралася калина" тиражем 300 тис. примірників кожна, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський під час спецпогашення марок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що в основу ескізів поштових марок було покладено роботи художниці та іконописиці Поліни Мялковської.

У марці "Колискова" зображено образ матері, яка пригортає дитину, уособлюючи материнський захист, у той час як у другій передається атмосфера молодості та образу калини, що є одним із з найвпізнаваніших символів української культури, що представляє рідну землю, рід, дівочу красу та мужність народу.

Національний поштовий оператор додав, що тираж поштового блоку охоплює 4, 8 тис, конверт "Перший день" випущено накладом 20 тис. примірників, а презентаційні папки – 350 екземплярів. Вартість поштового набору коштує 591 грн.

"Сьогодні, коли Росія воює не тільки з нами на фронті, але і на культурному фронті, знищуючи наші книжки, знищуючи концертні зали, знищуючи бібліотеки, мені здається, це доречно, випустити один із символів України, нашу українську пісню", – додав Смілянський.

Окремо гендиректор пояснив, що для "Укрпошти " важливо, щоб кожна марка, яку буде введено в обіг, відображала поточний стан українців та ста дій на фронті.

"Тому, якщо сьогодні ви спитаєте, яка марка буде на Новий рік, ми поки не знаємо, яка марка буде на Новий рік, тому що треба відчувати той настрій, той стан, ті теми, які ми тут розповідаємо, майже як новини, вони мають бути у відповідному часі", – зауважив гендиректор національного поштового оператора.