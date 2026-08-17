"Київстар" та "Укртелеком" розпочали співпрацю зі спільного використання телеком-інфраструктури

"Київстар", мобільний оператор України спільно з оператором фіксованого зв’язку "Укртелеком" розпочали співпрацю за моделлю Open Access, що передбачатиме використання частини мереж обох операторів та на першому етапі старуватиме в Одеській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Згідно з релізом компаній, у межах співпраці "Київстар" надаватиме послуги домашнього інтернету та забезпечуватиме доступ до власної цифрової екосистеми сервісів, використовуючи енергонезалежну GPON-мережу Укртелеком, у той час як "Укртелеком" забезпечуватиме послуги оптичного Інтернету, використовуючи розгалужену оптичну мережу "Київстар", на відкритій ринковій основі.

"Ми переконані, що саме така модель стане одним із драйверів подальшого розвитку українського телеком-ринку. "Укртелеком", маючи більше 95 тис. км оптичних мереж, готовий масштабувати цей підхід і відкривати нові можливості для розвитку сучасних телеком-послуг в Україні", – наголосив релізі CEO "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Передбачається, що надалі географію співпраці планується розширити на інші регіони України.

"Співпраця за моделлю Open Access – це важливий крок для розвитку українського телеком-ринку. Вона дає змогу швидше розширювати доступ до якісного оптичного інтернету, ефективніше використовуючи вже створену інфраструктуру", – зауважив у релізі президент та СЕО "Київстар" Олександр Комаров.

Компанії також повідомили, що кожен оператор самостійно формуватиме тарифну політику і комерційні умови, та забезпечуватиме сервісну підтримку спільно з розрахунками.

Серед іншого, власник мережі відповідатиме за її експлуатацію та технічну підтримку, а обмін інформацією між компаніями обмежуватиметься технічними даними, необхідними для надання доступу до мережі у межах реалізації проєкту.

Як повідомлялось, "Укртелеком" у січні-червні 2026 року збільшив загальний дохід на 12,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2,78 млрд грн, при цьому EBITDA зросла на 50% і перевищила 810 млн грн.

Станом на сьогодні компанія має понад 95 тис. км оптичної мережі та продовжує масштабну модернізацію інфраструктури по всій країні.

"Київстар" збільшив прибуток EBITDA у другому кварталі 2026 року на 21,1% – до 8,3 млрд грн, тоді як виручка зросла на 27% – до 14,9 млрд грн.

При цьому чистий прибуток "Київстар" за січень-червень 2026 року збільшився на 36,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,1 млрд грн, у доларах – на 28,8%, до $162 млн.

Загальна кількість абонентів "Київстару" у другому кварталі 2026 року скоротилася на 2,8% порівняно з аналогічним кварталом 2025 року – до 21,8 млн.