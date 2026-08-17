Scroll.media призупиняє роботу для переосмислення формату роботи - Львівський ІТ Кластер

Львівський ІТ Кластер повідомив про призупинку роботи медіа Scroll.media, яке асоціація запустила у січні 2025 року, з метою переосмислити подальший формат його роботи, повідомила бізнес-асоціація технологічних компаній.

"За дуже короткий час команді вдалось зробити конкурентний продукт, підготувати масу якісних матеріалів та ексклюзивів, що цитувалися ринком, і здобути свою певну постійну аудиторію", - зазначив при цьому керівник Scroll.media Ілля Кабачинський, слова якого наведено в повідомленні.

Передбачається, що медіа проведе внутрішній аудит з метою проаналізувати роботу видання, його формат та теми, які відповідають на запит індустрії станом на сьогодні. У медіа планують повернутися до роботи вже з оновленими підходами та баченням.

Також повідомляється, що керівник Scroll.media Кабачинський залишає видання та планує займатися власними проєктами. В ІТ-Кластері нагадали, що до заснування Scroll.media Кабачинський сім років був головним редактором видання AIN.ua.

В асоціації подякували команді медіа за їхню роботу. Про плани щодо перезапуску видання буде повідомлено окремо.

Scroll.media працювало над створенням матеріалів про технологічний бізнес, його роботу та розвиток як на українському, так і на міжнародному ринку. Серед тем – стартапи, інвестиції та українські технологічні компанії.

Львівський ІТ Кластер створено 2008 року за ініціативи компаній SoftServe, Elleks та N-iX, має такі проєкти: IT Club Loyality, Legal Consulting, IT Research:Salary Report, Victory, IT Arena та IT Meets.

До складу наглядової ради на чолі зі Святославом Кавецьким (N-iX) входять Орест Блажиєвський ("Техніка для бізнесу", ТДБ), Олег Денис (SoftServe), Наталя Кирнична (Sfox), Ігор Костів (GlobalLogic), Андрій Трофімов (Еpam), Павло Мойсеєв (Infopulse), Олена Козлова (PLVision), Володимир Павлішевський (Avenga), Михайло Пузраков (Intellias), Руслан Середюк (Eleks), Андрій Табачин (EdPro) та Іван Бабічук (EduNav).