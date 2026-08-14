У Франції заблокували законопроєкт про заборону соцмереж для дітей – ЗМІ

Конституційна рада Франції заблокувала заборону на користування соціальними мережами дітьми віком до 15 років, за яку минулого місяця проголосував парламент, повідомляє Bloomberg із посиланням на відповідне рішення.

"Найвищий суд Франції заблокував заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 15 років, яку минулого місяця схвалив парламент (…). Заборона є неконституційною, оскільки вона шкодить свободі слова та спілкування молоді, заявила Конституційна рада, що базується в Парижі, у своєму рішенні, опублікованому в п’ятницю, 14 серпня", – йдеться у повідомленні Bloomberg.

За французьким законодавством, за яке проголосували у липні, з вересня діти до 15 років не змогли б створювати нові акаунти у соцмережах, а повна заборона на наявні профілі набрала б чинності в січні. Найбільше це торкнеться Instagram, WhatsApp і Facebook від Meta Platforms Inc., Snap Inc., X, YouTube, а також TikTok.

Як повідомлялося, Європейська комісія 13 липня представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.

Перед тим Європейська комісія попередньо визнала, що компанія Meta порушила Закон про цифрові послуги (DSA) через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.