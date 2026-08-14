Український стартап Swarmer у ІІ кв.-2026 наростив чистий збиток до $7,3 млн, виручку – до $216 тис.

Український оборонний стартап Swarmer, який у березні цього року вийшов на IPO на Nasdaq (тікер SWMR), у другому кварталі 2026 року збільшив чистий збиток порівняно з аналогічним періодом 2025 року з $1,6 млн до $7,3 млн, тоді як виручка зросла з $138,2 тис. до $216 тис., йдеться у фінансовому звіті компанії.

"Другий квартал 2026 року став для нас першим повним кварталом у статусі публічної компанії та періодом значного прогресу в усіх напрямах діяльності. Ми успішно залучили нових клієнтів і просунулися в реалізації проєктів із впровадження наших рішень на різноманітних безпілотних платформах, водночас продовжуючи інвестувати в команду й технології, необхідні для забезпечення майбутнього зростання", – цитуються у релізі слова співзасновника компанії Алекса Фінка.

Згідно зі звітом, валовий прибуток компанії за другий квартал 2026 року становив $183,6 тис. порівняно з $82 тис. у квітні-червні-2025. Відповідне зростання було зумовлене насамперед доходами від ліцензування, визнаними в межах програми SkyKnight.

Зазначається, що операційні витрати Swarmer у цей звітний період становили $7,5 млн порівняно з $854,8 тис. рік тому.

"Це зростання зумовлене насамперед інвестиціями в персонал, інженерні розробки, створення продуктів і можливості інтеграції платформи, а також збільшенням витрат на консалтингові, юридичні та професійні послуги, пов’язані з діяльністю компанії як публічної структури", – зауважили у компанії.

Операційні витрати за другий квартал 2026 року охопили серед іншого також близько $1,2 млн негрошових витрат на виплати у формі акцій та певні разові витрати на придбання обладнання, які, як очікується, не повторюватимуться на регулярній основі.

У звіті додали, що протягом другого кварталу цього року компанія виставила рахунки на суму $1,5 млн виробнику дронів SkyKnight. Зокрема, $0,2 млн визнано як дохід, $0,1 млн відображено як відстрочений дохід, а решту суми – як аванс у балансі.

У компанії зауважили, що станом на кінець червня 2026 року обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився до $25,3 млн з $9,3 млн на 31 грудня 2025 року.

У Swarmer пояснюють, що таке зростання зумовлено надходженням близько $16 млн від первинного публічного розміщення акцій, залученням $8,8 млн в межах лінії фінансування під випуск акцій та отриманням $3,5 млн від продажу конвертованих привілейованих акцій серії A-1.

У квітні-червні цього року Swarmer також підписав меморандум про взаєморозуміння (MOU) з технологічною компанією Autonomous Power Corporation (Powerus) для дослідження можливої інтеграції перевіреного у бою програмного забезпечення Swarmer з автономними авіаційними та морськими платформами Powerus.

Основні сфери діяльності компанії включають автономну координацію рою, інтеграцію багатодоменних безпілотних систем, спільну автономію на базі ШІ, програмне забезпечення для командування та управління розподіленими роботизованими операціями, йдеться у релізі. Крім того, клієнтами компанії є виробники дронів, які ліцензують програмне забезпечення Swarmer для інтеграції зі своїми апаратними платформами.

Як повідомлялось, Swarmer за січень-березень 2026 року отримав $4,5 млн чистого збитку порівняно із $0,7 млн за аналогічний період 2025 року. Тоді виручка скоротилася до $20,3 тис. з $110,7 тис., а операційні витрати зросли до $4,5 млн з $0,8 млн.

Компанію заснували Сергій Купрієнко та Алекс Фінк у травні 2023-го. Заявлена штаб-квартира та офіс маркетингу та продажів – Остін (Техас, США), тоді як інженерні підрозділи розподілені між офісами у Києві (Україна) та Варшаві (Польща). В холдинговій структурі компанії "дочірні" підприємства в Україні, Польщі та Естонії.

До IPO Купрієнку належало 27,4%, Фінку – 15,1%, тоді як серед інших власників Theseus Capital Partners, де управляючим партнером є член ради директорів Філіп Вагенхайм, – 22%, D3 Fund Евелін Бучацькі – 10,1%, RG.AI Technologies Чарльза Еберлі фон Сексі – 14%, Green Flag Fund I – 5,3%, Radius Fund I – 6,9%

Виручка Swarmer у 2025 році скоротилася до $0,31 млн з $0,33 млн роком раніше, а чистий збиток збільшився до $8,53 млн з $2,07 млн.