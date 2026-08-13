NovaPay отримала нову ліцензію НБУ на валютні операції з еквайрингом

Національний банк України (НБУ) розширив ТОВ "НоваПей" (ТМ NovaPay) перелік дозволених валютних операцій, додавши до нього здійснення еквайрингу платіжних інструментів, повідомила пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 серпня ухвалив рішення видати NovaPay нову ліцензію на здійснення валютних операцій.

Нова ліцензія передбачає здійснення валютних операцій у межах двох фінансових платіжних послуг: переказу коштів без відкриття рахунку та еквайрингу платіжних інструментів.

Заразом НБУ відкликав попередню ліцензію NovaPay, яка дозволяла здійснювати валютні операції лише в межах переказу коштів без відкриття рахунку. Регулятор пояснив, що відкликання попередньої ліцензії одночасно з видачею нової передбачено процедурою у разі розширення переліку валютних операцій.

Як повідомлялося, обсяг переказів через NovaPay у першому півріччі 2026 року зріс на 41% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 391 млрд грн, а їх кількість – на 12%, до 258 млн.

У 2025 році NovaPay збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток скоротився на 22% – до 2,58 млрд грн.

NovaPay заснована 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") та надає фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". У 2023 році компанія першою серед небанківських фінансових установ України отримала розширену ліцензію НБУ, що дало їй змогу відкривати рахунки та випускати картки.

Платіжна система NovaPay входить до переліку важливих платіжних систем НБУ за результатами моніторингу діяльності у 2025 році.

За даними регулятора, на NovaPay припадає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.