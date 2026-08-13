"Укрпошта" разом із "Модерн-Експо" запускають виробництво та встановлення 1 тис. вуличних поштоматів у великих містах України

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" спільно з українською компанією "Модерн-Експо" запускають виробництво та встановлення 1 тис. нових вуличних поштоматів, насамперед в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах країни, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, відповідні поштомати будуть обладнані поштовими скриньками, які нададуть можливість як отримати посилку, так і відправити лист.

Згідно з релізом "Укрпошти", компанія запрошує до співпраці ОСББ, керуючі компанії та представників житлових комплексів.

Передбачається, що для встановлення поштоматів на відповідній локації представники ОСББ, керуючої компанії чи ЖК можуть подати заявку на сайті національного поштового оператора.

В "Укрпошті" пояснюють, що компанія насамперед розглядатиме житлові комплекси у великих містах, де поруч немає стаціонарного відділення, можливість розмістити поштомат біля входу до будинку або на відкритій території ЖК у доступному для мешканців місці.

До інших критерій входить наявність твердої рівної поверхні, можливість підключення до електромережі 220 В, а також забезпечене стабільне покриття мобільної мережі на відповідній території.

Зазначається, що до співпраці запрошують і кав’ярні, магазини, аптеки, АЗС та інші бізнеси.

"Ми обов’язково зв’яжемося з вами, щоб перевірити локацію, погодити місце встановлення та умови співпраці. І якщо все буде норм – підписати договір та встановити поштомат", -додав Смілянський.

Поміж іншим він також зауважив, що компанія продовжить закуповувати і встановлювати поштомати та розширить мережу через поштомати своїх партнерів.

Окремо, національний поштовий оператор повідомив, що вартість використання поштоматів не змінюється – від 45 грн. Посилка клієнта зберігатиметься там сім календарних днів.

Принагідно "Укрпошта" нагадала про свої плани встановити 1 тис. поштоматів по всій країні, а також 600 комірок швидкої видачі безпосередньо у відділеннях.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за другий квартал 2026 року отримала чистий прибуток у розмірі 296,7 млн грн проти чистого збитку 108 млн грн в аналогічному періоді 2025 року.

Згідно зі звітом, "Укрпошта" має 7,2 тис. об’єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв’язку, які обслуговують 21,3 тис. населених пунктів.