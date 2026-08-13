GlobalLogic Ukraine та Мінцифри співпрацюватимуть у розвитку послуг "Дії" та Центру компетенції з розробки ПЗ

ІТ-компанія GlobalLogic Ukraine спільно з Міністерством цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю, що передбачатиме залучення інженерів компанії до розвитку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія"), а також до роботи Центру компетенції з розробки програмного забезпечення (ПЗ) для подальшої підтримки проєктів відомства.

"Разом ми працюватимемо над розвитком цифрової трансформації, впровадженням інновацій і практик забезпечення якості, створенням нових цифрових продуктів та розвитком Центру компетенції з розробки програмного забезпечення (Software Development Center of Excellence) для підтримки проєктів Мінцифри", – цитується у пресрелізі GlobalLogic Ukraine заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Передбачається, що в межах партнерства відбуватиметься обмін експертизою, розвиток сучасних інженерних практик та посилення технологічної підтримки цифрових проєктів Мінцифри.

"Для GlobalLogic велика честь долучитися до розвитку цифрових рішень, які мають стратегічне значення для України. Ми переконані: технології можуть допомагати державі та суспільству долати наслідки війни", – наведено у пресрелізі слова віцепрезидентки та операційної директорки GlobalLogic Ukraine Анні Щербакової.

Повідомляється, що наразі "Дія" надає доступ до понад 150 онлайн-послуг для громадян і бізнесу, її сервісами користується понад 24 млн українців. Підписаний меморандум дасть поштовху подальшому розвитку та масштабуванню сервісів "Дії".

GlobalLogic, частина Hitachi Group, об’єднує фахівців у 23 країнах світу. В Україні має офіси у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві. Центральний офіс GlobalLogic розташовано у Кремнієвій долині (США).

Як повідомлялось, GlobalLogic є третьою найбільшою ІТ-компанією в Україні, з 2022 року залучила понад 1 тис. нових спеціалістів.