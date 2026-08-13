Держслужбовці у "Дії" зможуть отримувати довідку з місця роботи

Працівники державних органів, які підключені до "Дія.Офісу", відтепер зможуть отримувати довідку з місця роботи онлайн у застосунку "Дії", замовивши її без паперової заяви та одразу завантаживши у форматі PDF.

"Довідка підтверджує працевлаштування й може знадобитися для банку, оформлення соцвиплат, навчання, медичних послуг, отримання візи чи оренди житла", – йдеться у повідомленні "Дії".

Зазначається, що наразі послуга доступна працівникам установ, які вже підключені до "Дія.Офісу" й мають у застосунку розділ "Держслужбовцям". Зокрема, мова йде про працівників міністерства молоді та спорту, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства цифрової трансформації, а також ДП "Дія".

Надалі перелік органів, підключених до "Дія.Офісу" буде розширюватися.

У релізі пояснюється, щоб отримати довідку з місця роботи слід відкрити "Дію", перейти до розділу "Держслужбовцям", обрати послугу "Довідка з місця роботи", замовити документ та отримати готову довідку у форматі PDF.

Для перевірки документу необхідно відсканувати унікальний QR-код камерою смартфона.

У відомстві наголошують, що PDF-довідка має таку саму юридичну силу, як і довідка з місця роботи, видана роботодавцем офлайн.