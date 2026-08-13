Варшава може переглянути рішення про виплати $50 млн для України по Starlink через виключення Польщі з єврозони роумінгу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив Ілону Маску переглянути витрати країни на супутниковий зв’язок Starlink, а саме про майже $50 млн на рік, які Польща витрачає на термінали Starlink для України.

"Гей, Ілоне Маску, великий чоловіче, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути рішення про виплату тобі $50 млн на рік за твої послуги", – написав Сікорський у X.

Так він відреагував на рішення Starlink виключити Польщу зі спільної європейської зони роумінгу, яка охоплює понад 30 країн, зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину та Литву, пише Politico. У цій зоні користувачі можуть перевозити термінали між країнами без додаткових обмежень на міжнародне використання. Польські клієнти натомість тепер матимуть додаткові вимоги під час поїздок за кордон.

"Примітка: Польща не включена до європейського регіону, згаданого вище. Рахунки, зареєстровані в Польщі, вважаються лише польськими для використання в країні проживання", – йдеться у поточних рекомендаціях Starlink.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський також розкритикував SpaceX, материнську компанію Starlink. Він заявив, що польських клієнтів не можна вважати "клієнтами другого сорту", і закликав пояснити, якими саме місцевими правилами зумовлені нові обмеження.

Нові правила діють для нових польських клієнтів з 14 липня, а від 17 серпня поширяться і на тих, хто вже користується Starlink.

Як зазначає Politico, це не вперше, коли Сікорський і Маск сваряться через Starlink. Минулого року Маск сказав польському міністру "тихо, малий чоловіче", після того, як Сікорський попередив, що Варшава може шукати альтернативних постачальників для супутникової послуги, яку вона фінансує для України.