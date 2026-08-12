Rozetka змушена скоротити частину працівників через знищення розподільчого центру в Броварах – співзасновниця

Компанія Rozetka змушена оптимізувати штат і скоротити частину працівників після знищення російською атакою розподільчого центру у Броварах, повідомила співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна.

"На жаль, ми змушені оптимізувати штат і так, особисто для мене це боляче. Скорочення зачіпатиме деякі відділи", – написала вона у Facebook.

За словами Чечоткіної, на об’єкті у Броварах працювало понад 1 тис. співробітників, для більшості з них в компанії запропонували альтернативні робочі місця на інших складах. Проте забезпечити роботою всіх не вийде, пояснила вона.

"Запропонувати всім альтернативні робочі місця у даній ситуації не вийде. Обставини виявилися сильнішими", – зазначила співвласниця Rozetka.

Крім того, Rozetka планує пришвидшити заплановану трансформацію бізнес-моделі – зменшення частки власних продажів та розвитку маркетплейсу.

Чечоткіна підкреслила, що наразі бізнес розраховує лише на власні сили у відновленні.

"За 21 рік роботи ми жодного разу нічого не отримували та нічого не просили від держави. Діалог потрібен як ніколи. А поки розраховуємо на себе", – повідомила вона.

Як повідомлялося, зруйнований російською атакою розподільчий центр Rozetka у Броварах відкрили 2017 року. Його вартість становила $70 млн. Центр обробляв понад 100 тис. замовлень на день. За словами співвласників компанії Rozetka, після ураження він не підлягає відновленню.