Uklon розширює свою присутність одразу в 5 містах Узбекистану

Компанія Uklon розпочала підключення водіїв до свого сервісу у п’яти нових містах Узбекистану, серед яких Фергана, Маргілан, Коканд, Наманган та Андижан, розширюючи таким чином присутність за межі Ташкента, йдеться у повідомленні онлайн-сервісу таксі у середу.

"Запускаючись одразу у п’яти суміжних містах, ми закладаємо фундамент для довгострокового зростання. Наша мета – принести той самий надійний, якісний сервіс та зручний досвід, до якого вже звикли користувачі й райдери у Ташкенті, в один із найдинамічніших регіонів країни", – цитується у релізі CEO Uklon Сергій Гришков.

Передбачається, що з 5 серпня водії вже можуть самостійно зареєструватися та підключитися до платформи через застосунок Uklon Driver.

Серед іншого, користувачам сервісу будуть доступні класи "Лайт" та "Комфорт" у Коканді й Намангані, а в Андижані, у Фергані та Маргілані – "Лайт", "Комфорт" і "Швидкий пошук". Також клієнтів супроводжуватиме цілодобова служба підтримки Uklon.

У компанії наголосили, що розширення сервісу на Ферганську долину є важливою частиною стратегії міжнародного зростання Uklon, зокрема, компанія зацікавлена у масштабуванні сервісу та проводить аналіз нових продуктів, сервісів, географію присутності, враховуючи попит та особливості мобільності у різних регіонах Узбекистану.

Зазначається, що у Ферганській, Андижанській та Наманганській областях проживає майже 11 млн осіб, що становить близько 29% населення країни. Загалом, Ферганська долина є одним із найбільших густонаселених регіонів в Узбекистані.

В Uklon нагадали, що компанія працює в Узбекистані з червня 2023 року. У минулому році користувачі сервісу здійснили понад 15 млн поїздок. Станом на сьогодні команда Uklon в Узбекистані нараховує близько 90 осіб, з яких приблизно 50 працюють у службі підтримки за двома напрямами – Driver Care та Customer Care.

Uklon, якого було консолідовано у звітність "Київстар" у квітні 2025 року, в другому кварталі 2026 року отримав 1,448 млрд грн виручки, або $32,8 млн. Його EBITDA становила 554 млн грн, або $12,5 млн. Кількість заброньованих поїздок за цей період зросла на 4,5% – до 43 млн, завершених доставок – на 25,9%, до 1,4 млн. Кількість цифрових щомісячних активних користувачів компанії за другий квартал цього року зріс на 8,2% – до 5,2 млн.