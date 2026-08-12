"Укрпошта" з 13 серпня припиняє вимагати РНОКПП під час оплати готівкою комунальних послуг та поповнення картки до 5 тис. грн

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" від завтра, 13 серпня, припиняє після доопрацювання ІТ-систем та приймання відповідних юридичних документів вимагати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) під час оплати мобільного зв’язку та поповнення готівкою банківської картки до 5 тис. грн, а також комунальних послуг готівкою в межах цієї суми, за винятком випадків сплати податків, де його зазначення необхідне.

"Сьогодні офіційним листом "Укрпошта" повідомила Національний банк України (НБУ), що, посилаючись на публічну комунікацію з боку НБУ та на текст постанови НБУ, де був вибір "ТА/АБО", "Укрпошта" робить вибір на користь громадян України і читає постанову саме як "АБО", - написав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Телеграм-каналі в середу.

За його словами, починаючи з кінця цього тижня національний поштовий оператор також планує маскувати частину номерів банківських карток для захисту приватної інформації громадян.

"Ми отримали для цього лист від міжнародних платіжних систем - тож ніякої самодіяльності, усе згідно з міжнародними правилами", - уточнив гендиректор "Укрпошти".

Крім того Смілянський повідомив, що компанія офіційно звернулася з листом до НБУ з вимогою надати дозвіл оприлюднити результати перевірки, в результаті якої були ухвалені попередні рішення.

Минулого тижня "Укрпошта" заявляла, що оперативно адаптує свої технічні процеси, якщо НБУ офіційно підтвердить відсутність вимоги зазначати РНОКПП під час оплати житлово-комунальних послуг та дозволить відображати номер банківської картки у квитанціях у маскованому вигляді.

Раніше генеральний директор "Укрпошти" також заявляв, що з 1 серпня компанія на вимогу НБУ почала друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі розширені персональні дані платника, зокрема податковий номер і повний номер банківської картки.

Він назвав такі вимоги надмірними та повідомив, що "Укрпошта" звернулася до регулятора, уряду, Офісу президента й уповноваженого Верховної Ради з прав людини з пропозицією їх переглянути.

Зі свого боку НБУ заявляв, що не вимагає зазначати податковий номер і повний номер платіжної картки у квитанціях за житлово-комунальні послуги.